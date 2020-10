Umbria, altri 194 casi di coronavirus con oltre 4.300 tamponi

Pubblicità

La situazione in Umbria del coronavirus vede un aumento di 194 nuovi positivi, ma a fronte di un nuovo numero altissimo di tamponi, 4.371, che fa sensibilmente abbassare la percentuale di positivi sui test eseguiti. Questa mattina è del 4,43%, che si riduce a circa un quarto rispetto a quella rilevata ieri (16,24%).

Aumentano però ancora sensibilmente i ricoveri in ospedale di pazienti Covid: +24, con il numero complessivo che sale a 170, con una crescita di 5 persone in terapia intensiva, dove si trovano al momento 20 persone.

Nessun decesso nelle ultime 24 ore (93 dall’inizio dell’epidemia) e 88 guariti, con gli attualmente positivi che salgono a 2.680 (+106). Altre 57 persone sono state poste in isolamento, per complessive 4.366 in tutta la regione.