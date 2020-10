In Umbria altro record di casi: 447 con tre decessi. A Gualdo Tadino 5 nuovi casi e un guarito

Pubblicità

In Umbria si registra un record dietro l’altro di nuovi casi al coronavirus: nelle ultime 24 ore sono saliti a 447 su 3.595 tamponi. Si alza la percentuale di positivi sui test processati (oggi l’11,18%, ieri il 10,85%), ma purtroppo parallelamente crescono anche i ricoveri negli ospedali umbri: 11 persone in più per un totale di 204. Fortunatamente non si aggrava la situazione delle terapie intensive, che al momento accolgono 21 persone, una in meno rispetto al giorno prima.

Tre i decessi che si sono verificati nell’ultimo giorno, tutti all’ospedale di Perugia, che porta il totale a 100 morti. Riguardano residenti nei comuni di Assisi, Bettona e Panicale. 84 i guariti con gli attualmente positivi che salgono a 3.635.

A Gualdo Tadino si sono registrati 5 nuovi casi nelle ultime 24 ore e una persona si è completamente negativizzata. Salgono così a 26 coloro che sono alle prese con il coronavirus nel territorio gualdese.

NUOVI PROVVEDIMENTI DALLA REGIONE? – L’Ansa riporta l’indiscrezione di ulteriori possibili nuove misure di contenimento da parte della Giunta regionale, visto l’innalzamento della curva di nuovi contagi.