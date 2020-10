Nocera, rinviato il concerto per la XXX Rassegna di Musica Corale

Pubblicità

Annullato e rinviato il concerto della XXX edizione di Musica Corale, previsto per questo sabato 24 ottobre a Nocera Umbra.

Ciò per ottemperare a quanto disposto dall’art. 4 dell’ordinanza regionale n.68 che “vieta manifestazioni all’aperto o al chiuso proposte da associazioni culturali, circoli ricreativi….”

“Un dispiacere enorme – ha detto la presidente Maria Marinangeli – ma in questo momento ci si impone di nuovo il silenzio e il rispetto per le persone che sono in difficoltà e per chi lavora incessantemente per sconfiggere questa pandemia che non ci da tregua. Speriamo che queste misure siano in qualche modo di aiuto e risolutive e che si possa tornare a far sentire le nostre voci in giro per l’Italia e per il mondo”.

In accordo col maestro Michele Fumanti, il coro ha sospeso le prove fino al 14 novembre così come previsto dall’ordinanza. Proseguirà lo studio delle musiche e dei pezzi in modalità remota, per regalare presto a tutti musica da ascoltare.