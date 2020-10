Camion esce di strada sulla variante di Gubbio, conducente in ospedale

Pubblicità

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi a Gubbio, intorno alle ore 16,45, nel tratto della variante compreso tra le uscite Gubbio Est e Gubbio Centro.

Un mezzo pesante che trasportava legname è uscito di strada ribaltandosi e precipitando nei pressi di un sottopasso adibito a transito veicolare e pedonale. Sul posto si sono recati il 118, la polizia locale e i vigili del fuoco di Gubbio che hanno estratto il conducente dalla cabina del mezzo che è stato trasportato all’ospedale di Branca.

Sono ora in corso accertamenti per verificare le cause dell’incidente che ha provocato alcuni problemi alla circolazione, con Anas che ha installato un semaforo con il quale sarà possibile la circolazione nel tratto a senso unico alternato.