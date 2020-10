Donata alla Caritas una tonnellata di alimentari raccolti alla Coop di Gualdo Tadino

Pubblicità

La raccolta straordinaria di alimentari alla Coop di Gualdo Tadino, nell’ambito dell’iniziativa “Dona la spesa” ha ottenuto un risultato inaspettato, secondo quanto affermato dagli stessi volontari. Tra quanto donato a negozio e il raddoppio della locale Sezione Soci Coop, in soli tre giorni oltre una tonnellata di prodotti è stata destinata al CVS Caritas di Gualdo Tadino.

Dal 15 al 17 ottobre è stato infatti possibile per i clienti acquistare prodotti di prima necessità consegnandoli ai volontari che erano presenti nel punto vendita.

“Ringrazio, per conto di tutti i volontari del Centro di Volontariato Sociale della Caritas diocesana, il Comitato Soci Coop di Gualdo Tadino per la proficua collaborazione con cui sono state effettuate le raccolte del materiale scolastico e dei generi alimentari – ha detto la presidente del CVS Caritas di Gualdo Tadino, Letizia Baldelli – Naturalmente ringraziamo di cuore anche chi ha donato. Proviamo ogni giorno a non lasciare nessuno solo in questo momento di grande difficoltà e siamo grati a chi ci sta vicino nel servizio che portiamo avanti.“