Il Lions Club Gualdo Tadino dona segnaletica direzionale all’Istituto Bambin Gesù

Nella giornata di lunedì 26 ottobre il presidente del Lions Club Gualdo Tadino, Francesco Bartelli, coadiuvato dal segretario Enrico Amoni e dal tesoriere Paolo Forconi, ha consegnato all’Istituto Scolastico Bambin Gesù di Gualdo Tadino materiale segnaletico di sicurezza volto a contrastare la diffusione del Covid-19.

La superiora, Suor Pamela, della Congregazione delle Suore oblate del SS. Bambino Gesù, ha molto apprezzato la solidarietà dei Lions, da sempre presenti nella comunità.

Con la riapertura delle scuole l’istituto ha necessariamente dovuto dotarsi di segnaletica direzionale e imporre un percorso prestabilito nelle aree ricreative e a flusso libero, per far sì che i bambini, ma anche genitori e visitatori occasionali, rispettino le distanze imposte per la salvaguardia della salute.

Riaprire in sicurezza, infatti, significa porre in essere della segnaletica efficace, i cui messaggi siano laconici, appropriati nello stile, non troppo invadenti e di semplice comprensione per i bambini.