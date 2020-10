Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, donazione attrezzature ospedaliere Covid-19

Pubblicità

Tra le misure attivate in seguito all’emergenza sanitaria Covid-19, la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha stanziato risorse straordinarie a sostegno delle strutture sanitarie regionali per l’acquisto di macchinari e attrezzature per il trattamento dei pazienti affetti dalla patologia.

Giovedì 29 ottobre alle 12, presso la sede della Fondazione (Palazzo Graziani – Corso Vannucci, 47) nel massimo rispetto delle norme di sicurezza si farà il punto su quanto è stato fatto e verrà siglato l’atto di donazione per le apparecchiature consegnate.

Il documento verrà sottoscritto dal Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Cristina Colaiacovo, dal Commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, Marcello Giannico e dal Commissario straordinario dell’ Ausl 1 Gilberto Gentili. Sarà presente l’assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto.

In seguito alle restrizioni dovute ai regolamenti anti-Covid si potrà assistere esclusivamente attraverso la diretta streaming collegandosi al canale Youtube della Fondazione CRPG.