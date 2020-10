Da venerdì le opere di Tobia Ravà alla Rocca Flea di GualdoTadino

Pubblicità

Il Polo Museale di Gualdo Tadino, in base anche al nuovo DPCM e come per tutti gli altri musei d’Italia, continua ad essere aperto in sicurezza e promuove la nuova esposizione dal titolo “Memorie d’infinito”, a cura di Catia Monacelli, con l’artista Tobia Ravà. La mostra, con il Patrocinio del Comune di Gualdo Tadino, presso il Museo Civico Rocca Flea, sarà inaugurata venerdì 6 novembre alle ore 17.00 e sarà visitabile fino al 6 gennaio 2021.

L’ARTISTA – Tobia Ravà è nato a Padova nel 1959 e lavora a Venezia e Mirano. Ha frequentato la Scuola Internazionale di Grafica di Venezia e Urbino. Si è laureato in Semiologia delle Arti all’Università di Bologna, dove è stato allievo di Umberto Eco, Renato Barilli, Omar Calabrese e Flavio Caroli. Ha iniziato a dipingere nel 1971 ed espone dal 1977 in mostre personali e collettive in Italia, Belgio, Croazia, Francia, Germania, Spagna, Brasile, Argentina, Cina, Israele, Giappone, Stati Uniti. Dal 1988 si occupa di iconografia ebraica.

“Nell’arte di Tobia Ravà – ci spiega Catia Monacelli, direttore del Polo Museale – si incontrano la sua cultura ebraica e le ricerche in ambito matematico. Ritroviamo nei lavori pittorici e nelle stesse sculture gli antichi insegnamenti della kabbalah, in cui lettere e numeri rimandano ad altri significati”.

Volti, architetture, paesaggi ed animali non sono solo soggetti del suo percorso artistico, ma alludono alla natura dell’essere umano, alla realtà circostante, al mondo spirituale. Tutto nelle opere di Tobia Ravà è intriso di profondo misticismo; il pensiero logico è collegato a quello trascendentale, corpo e mente si spingono oltre i confini e, misteri, segreti, enigmi sembrano potersi svelare come d’incanto, uscire dalle serie alfa-numeriche che compongono le superfici dei suoi lavori.

“Siamo lieti di ospitare nella nostra città le bellissime opere dell’artista Tobia Ravà – ha dichiarato il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti – Abbiamo lavorato sin dall’inizio per mettere in sicurezza i percorsi museali e continuiamo a garantire l’accesso sicuro a tutti i visitatori che vorranno deliziare il loro spirito con questo nuovo progetto”. L’assessore alla Cultura Barbara Bucari commenta come sia “fondamentale, soprattutto in questo periodo, continuare a nutrirci di arte e di bellezza. Le opere di Ravà sono uno straordinario simbolo di trasversalità tra cultura umanistica e tecnico scientifica”.

È possibile visitare la mostra da giovedì a domenica e festivi, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.00. Per ulteriori informazioni si può visitare il sito www.polomusealegualdotadino.it