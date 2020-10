Rubboli, cresce la presenza su Wikipedia. Create le voci su Paolo e Daria

Pubblicità

L’Associazione Culturale Rubboli ha curato le voci di Wikipedia, l’enciclopedia libera più famosa del mondo, su Paolo e Daria Rubboli, dopo quella sul Museo Opificio Rubboli, ultimata circa un anno fa.

La pagina su Paolo, già esistente, è stata attentamente modificata correggendo varie inesattezze e approfondendo l’argomento.

La pagina su Daria Vecchi Rubboli è stata redatta ex novo, come è accaduto per quella sul Museo Opificio Rubboli.

Si sono inoltre inserite numerose immagini fotografiche, in grado di fornire una documentazione esauriente sul lavoro dei due ceramisti fondatori dell’Opificio Rubboli.

Il progetto continuerà con la creazione delle voci su Lorenzo e Alberto Rubboli.

Paolo Rubboli https://it.wikipedia.org/wiki/Paolo_Rubboli

Daria Vecchi Rubboli https://it.wikipedia.org/wiki/Daria_Vecchi_Rubboli

Museo Opificio Rubboli https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_Opificio_Rubboli