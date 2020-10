729 nuovi positivi in Umbria, frenano i ricoveri. Altri 8 casi a Gualdo Tadino e 2 guariti.

Pubblicità

E’ ancora record di positivi al coronavirus in Umbria: 729 (ieri 694) a fronte di quasi mille tamponi in meno rispetto al giorno precedente, 3.487.

Purtroppo si si sono verificati altri due decessi di persone positive, una 78enne di Terni e un residente a Bastia Umbra che porta il totale a 121. Rallentano invece i ricoveri in ospedale, uno in più nelle ultime 24 ore, con complessivamente 302 persone che si trovano nei nosocomi regionali positive al Covid-19. 3 pazienti in più sono entrati in terapia intensiva, reparti che accolgono al momento 42 malati.

132 i guariti, con gli attualmente positivi che passano da 5.576 a 6.171. Altre 514 persone sono entrate in isolamento dove ad oggi si trovano 8.019 umbri.

A Gualdo Tadino 8 positivi in più nelle ultime 24 ore con 2 guarigioni. Il sindaco Presciutti ha reso noto che al momento nel territorio gualdese gli attualmente positivi salgono a 44.