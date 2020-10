Umbria: scuole chiuse e weekend col coprifuoco. Ecco la nuova ordinanza

Pubblicità

L’Umbria chiude. A seguito dell’aumento dei contagi da coronavirus, la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei con l’ordinanza n. 69 ha disposto la chiusura della scuole di primo e secondo grado a decorrere da martedì 3 a sabato 14 novembre, con lo svolgimento delle lezioni attraverso la didattica a distanza.

Dalle ore 22 di domani 31 ottobre e fino alle 5 del giorno seguente, nonchè dalle ore 22 del 1 novembre e fino alle 5 del 2 novembre non si potrà uscire di casa se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, d’urgenza o di salute. La prova delle necessità deve essere fornita da un’autocertificazione. Si potrà ovviamente, in queste ore, rientrare al proprio domicilio.

Per tutta la giornata di domani, sabato 31 ottobre, saranno inoltre vietate le consuetudini legate ad Halloween, come creare gruppi e fare passeggiate per andare porta a porta.

Vietate fino al 14 novembre anche tutte le competizioni sportive riconosciute di carattere regionale, provinciale e locale. Per gli atleti al di sotto dei 18 anni che militano in società e associazioni dilettantistiche, sono sospesi anche gli allenamenti e la preparazione atletica anche in forma individuale.

SCARICA IL TESTO INTEGRALE DELL’ORDINANZA