Covid: più tamponi meno positivi. Oltre 10mila casi totali in Umbria Altri 4 casi a Gualdo Tadino.

Pubblicità

Superano quota 10mila i casi totali di coronavirus registrati in Umbria dall’inizio della pandemia, che oggi hanno raggiunto i 10.179 in seguito ai 483 nuovi positivi registrati nell’ultimo giorno, diminuendo sensibilmente rispetto ai 729 di ieri pur a fronte di un numero maggiore di tamponi analizzati: 4.177.

Cresce invece il numero dei decessi nelle ultime 24 ore. Altre cinque persone sono morte risultando positive al Covid (4 residenti a Perugia, 1 a Magione), portando il totale a 126.

90 i guariti, con gli attualmente positivi che salgono da 6.171 a 6.559. 18 ricoverati in più negli ospedali umbri, che accolgono ad oggi 320 pazienti, di cui 43 (1 in più) si trovano in terapia intensiva. Aumentano di 243 le persone attualmente in isolamento fiduciario, per un totale di 8.262.

A Gualdo Tadino il sindaco Massimiliano Presciutti ha comunicato la presenza di altri 4 casi positivi e di una guarigione. Gli attualmente positivi residenti nel territorio gualdese salgono a 47.