Covid, record di positivi in Umbria. 9 decessi. Altri 9 casi a Gualdo Tadino e 3 guariti.

Tornano ad impennarsi i principali indicatori giornalieri relativi all’epidemia coronavirus in Umbria. Nuovo record di positivi nelle ultime 24 ore con 768 casi su 3.489 tamponi analizzati con il tasso di positività che schizza oltre il 22%, quasi il doppio rispetto al giorno precedente,.

L’Umbria purtroppo tocca anche il più alto numeri di decessi in un giorno con 9 persone che hanno perso la vita: 2 residenti a Perugia, 2 a Terni, 1 a Foligno, 1 a Corciano, 1 a Gubbio, 1 a Scheggia e Pascelupo, 1 ad Arrone, con totale che sale a 135.

21 persone sono entrate negli ospedali umbri che al momento ospitano 341 pazienti di cui 46 (3 in più rispetto al giorno precedente) si trovano in terapia intensiva. 103 i guariti, con gli attualmente positivi che salgono a 7.215.

Record di positivi in un giorno anche a Gualdo Tadino con 9 casi, come comunicato dal sindaco Presciutti che ha informato anche della guarigione di 3 pazienti. Ad oggi risultano positivi al coronavirus nel territorio gualdese 53 persone.

“È la giornata peggiore dall’inizio della pandemia per la nostra Gualdo è il momento più difficile – ha detto il primo cittadino – per questo vi imploro ancora una volta di avere comportamenti responsabili e di rispettare le regole.