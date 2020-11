4 Novembre, a Gualdo Tadino celebrazioni senza autorità civili e militari

Pubblicità

La celebrazione della Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate verrà celebrata a Gualdo Tadino mercoledi prossimo 4 novembre in forma essenziale e limitata, senza la presenza di autorità civili e militari.

Il sindaco Massimiliano Presciutti deporrà dei fiori presso i monumenti ai caduti in Piazza Martiri. A seguire si ricorderanno le vittime della I Guerra Mondiale rendendo un omaggio floreale ai monumenti ai caduti presso Rigali, Boschetto, Vaccara, Palazzo Mancinelli, Caprara, San Pellegrino, Pieve di Compresseto e il Cimitero di San Facondino.