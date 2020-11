Covid, 193 nuovi casi e 5 decessi in Umbria. A Gualdo Tadino chiuso l’Istituto Bambin Gesù

Pubblicità

Calano nettamente i nuovi positivi in Umbria, ma, come accade spesso nei giorni festivi, scendono drasticamente di numero anche i tamponi processati. Sono 193 i nuovi casi di coronavirus in Umbria emersi nelle ultime 24 ore a fronte di 628 tamponi eseguiti. Purtroppo nella giornata di ieri sono decedute altre 5 persone (residenti 2 a Perugia, 1 a Foligno, 1 a Spoleto e 1 a Narni) che fa salire a 140 il numero dei morti con positività al Covid-19.

72 i guariti, con gli attualmente positivi che salgono a 7.331. Altri 13 ricoverati causa Covid nell’ultimo giorno, con 354 pazienti che si trovano negli ospedali umbri, mentre non ci sono state variazioni nelle terapie intensive dove rimangono 46 persone.

A Gualdo Tadino nessun nuovo caso è emerso nelle ultime 24 ore dove 2 persone si sono lasciate il Covid alle spalle tornando alla vita di tutti i giorni. Gli attualmente positivi residenti nel territorio gualdese sono ad oggi 51.

La positività di due docenti e di un congiunto di un altro insegnante ha portato alla chiusura dell’Istituto Bambin Gesù di Gualdo Tadino, dove sono presenti una scuola dell’infanzia e una primaria. Lo ha reso noto il sindaco Massimiliano Presciutti.

“Dopo un rapido confronto con la Asl e il sottoscritto è immediatamente scattato il protocollo di sicurezza – ha detto il primo cittadino – L’Istituto resterà chiuso almeno per i prossimi 10 giorni. Tutti i 117 bambini sono stati posti in isolamento fiduciario, così come tutti gli insegnanti (13) e tutte le suore (11) per un totale di 141 persone. Invito tutti a mantenere la calma poiché stiamo seguendo questa, come tutte le altre situazioni, con il massimo dello scrupolo e dell’attenzione.”