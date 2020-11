Covid, altri 15 positivi a Gualdo Tadino e 300 studenti in isolamento. In Umbria 496 casi e 221 guariti

Pubblicità

Lo aveva annunciato ieri nel video quotidiano di aggiornamenti sulla situazione coronavirus il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti: dopo i 21 casi emersi martedì nel territorio gualdese, altre positività erano in procinto di essere ufficializzate e così è stato. Ulteriori 15 casi sono stati registrati a Gualdo Tadino nelle ultime 24 ore, con nessun guarito e altri 2 ricoveri in ospedale (complessivamente salgono a 4), con il numero di attualmente positivi che si alza a 87.

Altre 6 classi dell’Istituto Comprensivo sono state poste in isolamento fiduciario che, aggiunte a quelle dell’Istituto Bambin Gesù (dove sono state contagiate 10 suore su 11), fanno salire a 300 gli studenti in isolamento in città.

“Numeri importanti che purtroppo crescono, che ci dicono che dobbiamo tenere la guardia altissima nei confronti del virus che sta correndo nel propagarsi. I provvedimenti che ho assunto sono tesi esclusivamente alla salvaguardia e alla tutela della salute pubblica. A nessuno dà piacere prendere questo tipo di provvedimenti, ma purtroppo siamo in piena pandemia e dobbiamo mettere in atto tutte quelle iniziative che ci possano prima limitare la diffusione e poi debellare il virus” ha detto il sindaco Massimiliano Presciutti.

In Umbria sono stati 496 i nuovi casi riscontrati di coronavirus nelle ultime 24 ore a fronte di 3.985 tamponi, con il tasso di positività che cresce rispetto a ieri attestandosi al 12,4%. Alto il numero dei guariti, 221, ma purtroppo si sono verificati altri 6 decessi di persone residenti nei comuni di Assisi, Corciano (2), Magione, Terni e 1 di fuori regione, che porta il totale a 154. Gli attualmente positivi salgono a 7.841 (+269).

3 in più i ricoveri nella giornata di ieri, per un totale di 356 pazienti in ospedale di cui 49 (+1) in terapia intensiva. Aumentano di 156 gli isolamenti che raggiungono il numero di 8.912.