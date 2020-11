Sempre più sbocchi lavorativi per gli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale Elettrotecnico di Nocera

Pubblicità

Proprio qualche giorno fa, due ragazzi, L.P. di Gualdo Tadino e L.A. di Nocera Umbra, hanno firmato un contratto a tempo indeterminato con la TIM come tecnici,” confermando come l’Istituto Tecnico Industriale Elettrotecnico nocerino garantisce ai suoi studenti le basi per il loro futuro lavorativo”, sottolinea la scuola.

E’ quanto emerso da una dettagliata ricerca condotta recentemente dal prof. Claudio Parlanti in merito al tasso occupazionale degli alunni che hanno frequentato il professionale ed il tecnico a Nocera: circa il 90 per cento di essi trova lavoro una volta terminato il percorso di studi.

Nello specifico, la ricerca evidenzia che: su un totale di 184 studenti che hanno conseguito il diploma tra gli anni scolastici 2004/2005 e il 2017/2018, 163 si sono inseriti nel mondo del lavoro dopo la maturità.

Ad un’analisi più dettagliata, si evince che 135 di essi sono stati occupati nel settore privato, mentre 28 nel settore pubblico con contratti a tempo indeterminato tutti come Tecnici Elettrotecnici in questi enti: e-energia – gruppo ENEL, ENEL Distribuzione S.p.a., TIM Telecom Italia Mobile, Italgas S.p.A Distribuzione gas e controllo reti, RFI Rete Ferroviaria Italiana SpA – gruppo Ferrovie dello Stato Italiano, Trenitalia – gruppo Ferrovie dello Stato Italiano, Busitalia – Sita Nord- gruppo FS Italiane, Italgas, Umbra Acque S.p.a., E.I. Esercito Italiano.

Emerge inoltre che dei 163 ragazzi occupati, 61 sono quelli che hanno firmato un contratto a tempo indeterminato. I dati – evidenzia la scuola nocerina – mostrano, inoltre, un grado di affinità molto elevato tra il diploma conseguito e la tipologia di lavoro. Dei 163 occupati, infatti, solo 48 svolgono o hanno svolto un lavoro non correlato con il percorso di studi. Sono dunque ben 115 i ragazzi che svolgono un lavoro attinente al diploma conseguito, sia esso nel ramo robotica e impianti, elettrotecnico-impianti industriali, meccanico o informatico e delle telecomunicazioni.

Non meno importante il fatto che alcuni studenti abbiano invece proseguito gli studi con il percorso universitario, scegliendo anche facoltà impegnative come Ingegneria.

“Con questi dati in mano è possibile dunque affermare che l’Istituto Tecnico Industriale indirizzo Elettrotecnica Robotica e Automazione e l’ex Professionale di Nocera Umbra prepara in modo efficiente i ragazzi al mondo del lavoro – riporta una nota della scuola – Le scelte metodologico/didattiche, gli innumerevoli progetti svolti nel corso degli ultimi anni, le attività di Alternanza scuola/lavoro, le uscite per far conoscere ai ragazzi le realtà lavorative presenti sul nostro territorio, i percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali per l’orientamento, sembrano aver dato i loro frutti. Proprio per andare in incontro alle esigenze delle aziende locali e nazionali, che richiedono ragazzi sempre più specializzati, si è deciso di cambiare il proprio indirizzo di studi in ITIS (Istituto Tecnico Industriale “Sigismondi”, indirizzo Elettrotecnica Robotica e Automazione). È sicuramente intento del Dirigente Scolastico, prof. Leano Garofoletti, proseguire su questa linea, incrementando sempre di più il rapporto scuola/extra scuola al fine di permettere agli studenti di guardare oltre i cinque anni della scuola superiore e di un costruire un proprio progetto di vita lavorativo. Siamo oramai alle porte di gennaio 2021, mese decisivo perché i ragazzi, che frequentano a terza media, dovranno iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado; si tratta di un momento molto importante che non va preso sottogamba. Ecco che tutto il personale dell’ITI, fiero di poter parlare di come i propri studenti entrino subito a far parte del mondo del lavoro dopo essersi diplomati, si prepara, si prepara, con modalità completamente nuove a causa del Covid-19, ad illustrare agli studenti e alle loro famiglie il percorso formativo previsto nel piano di studi.”

Il dirigente scolastico, di fronte ai dati dell’indagine, ha espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti e congratulandosi con i ragazzi e con tutto il corpo docente che, con grande professionalità, preparano le future generazioni al mondo del lavoro.