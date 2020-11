Coronavirus: a Gualdo Tadino altri 10 casi e oltre 500 in isolamento. All’Easp tutti negativi

Pubblicità

Altri 10 casi a Gualdo Tadino nelle ultime 24 ore e nessun guarito che porta gli attualmente positivi presenti nel territorio a sfiorare i cento. Ad oggi sono 97.

5 i ricoverati in ospedale tra cui, ha comunicato ieri pomeriggio il sindaco Presciutti in consiglio comunale, anche suor Maria Pamela Ercoli, coordinatrice didattica dell’Istituto Bambin Gesù, chiuso lunedì scorso unitamente alle scuole (infanzia e primaria) che ospita. E nelle ultime ore è salito il numero di bambini, ragazzi e insegnanti risultati positivi. Altre situazioni di coronavirus erano emerse in sei classi del Comprensivo, in seguito alle quali il sindaco aveva emesso l’ordinanza che prevede la didattica a distanza fino al 14 novembre. Al momento a Gualdo Tadino si trovano in isolamento (tra positivi e contatti diretti) oltre 500 persone.

LE FINESTRE ILLUMINATE DEL BAMBIN GESU’ COMMUOVONO IL WEB

LA SITUAZIONE IN UMBRIA

TAMPONI TUTTI NEGATIVI ALL’EASP – Buone notizie invece dall’Easp, che accoglie numerose persone anziane. I tamponi eseguiti al personale e agli ospiti hanno dato tutti esito negativo. Ne ha dato notizia il sindaco Massimiliano Presciutti.

RACCOLTA RIFIUTI PER CHI E’ IN CONDIZIONE DI POSITIVITA’ – A decorrere dal 9 novembre il servizio di raccolta dei rifiuti urbani delle persone in condizione di positività verrà svolto nei giorni di martedì e venerdì.

I sacchi andranno conferiti davanti le proprie residenze la mattina delle due giornate indicate, a seguire il personale addetto lo ritirerà entro le ore 15.

“Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i cittadini che si trovano in questa situazione, perché nonostante la già difficile situazione che stanno vivendo, stanno collaborando in modo esemplare ed encomiabile”, ha detto il sindaco Presciutti.