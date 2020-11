Covid: 11 morti in Umbria nelle ultime 24 ore. 768 nuovi casi e 204 guariti.

Pubblicità

Torna prepotentemente a salire il numero dei contagi al coronavirus in Umbria: sono 768 i positivi emersi nelle ultime 24 ore (ieri 496, 420 il giorno precedente) a fronte di 4.768 tamponi analizzati, con una crescita del tasso di positività che supera il 16%.

Purtroppo questa giornata fa registrare anche il record di decessi: 11 nelle ultime 24 ore (6 a Perugia, 2 a Terni, 1 a Valfabbrica, Castiglione del Lago e Castel Giorgio) che porta il totale a 165.

13 in più sono i ricoverati in ospedale, con un letto in più occupato in terapia intensiva (50). Ancora alto il numero dei guariti con 204 persone che si sono messi alle spalle il virus. Gli attualmente positivi passano da 7.841 a 8.394. 393 persone in più si trovano in isolamento fiduciario per un totale di 9.305.

CHIUSO REPARTO ALL’OSPEDALE DI FOLIGNO – In seguito alla positività al coronavirus di tre operatori sanitari, è stata disposta la chiusura temporanea del reparto Covid di Medicina d’urgenza dell’ospedale “San Giovanni Battista” di Foligno. Lo comunica la Usl Umbria 2.

Nell’ambito delle misure di prevenzione e sicurezza tempestivamente attivate, 7 dei 10 pazienti del reparto Covid, in via di guarigione, sono stati dimessi per proseguire il decorso della malattia al proprio domicilio, i restanti 3 sono stati trasferiti in un’altra area Covid dello stesso “San Giovanni Battista”.

Il provvedimento si è reso necessario per procedere, nella giornata odierna, alla sanificazione e igienizzazione dei locali al fine di riprendere, nel più breve tempo possibile, le attività. “La situazione – spiega la Usl – è sotto controllo ed è attentamente seguita e monitorata dalla direzione del presidio ospedaliero e dalla direzione strategica dell’azienda sanitaria Usl Umbria 2.”