Covid, altri 688 casi in Umbria e più di 400 in ospedale. A Gualdo Tadino 14 nuovi positivi e 3 guariti

E’ ancora alto il numero dei nuovi contagi di coronavirus in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono emersi altri 688 casi (ieri 767) su 4.834 tamponi processati. Purtroppo si sono verificati altri 4 decessi che hanno portato il totale dall’inizio dell’epidemia a 178.

Crescono i ricoveri in ospedale che superano i 400. Con 24 pazienti che sono entrati nei nosocomi umbri, ora si trovano ospedalizzate 403 persone, di cui 58 (5 in più) sono in terapia intensiva.

199 i guariti nell’ultimo giorno, con gli attualmente positivi che salgono a 9.375. 394 persone sono entrate in isolamento fiduciario per un totale di 10.171.

A Gualdo Tadino altri 14 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, dove 3 persone sono guarite. Gli attualmente positivi nel territorio gualdese salgono a 132.