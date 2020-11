Lingue straniere, certificazione di qualità per il Polo Liceale Mazzatinti

Pubblicità

L’Agenzia Nazionale Erasmus/INDIRE ha reso noti i progetti eTwinning che a livello nazionale hanno ottenuto il certificato di qualità “Quality Label” 2020. Fra i tanti anche quello presentato e proposto dal Polo Liceale Mazzatinti, insieme ad altre 10 scuole umbre, sia per quanto riguarda i docenti sia per quanto riguarda la qualità progettuale per l’insegnamento delle lingue comunitarie.

I docenti sono stati valutati positivamente sulla base di cinque criteri di qualità condivisi a livello europeo e comuni per tutti i paesi del programma eTwinning: 1) Innovazione pedagogica e creatività 2) Integrazione curricolare 3) Collaborazione tra scuole partner 4) Uso della tecnologia 5) Risultati, impatto e documentazione.

Il riconoscimento del “Quality Label” viene attribuito con il duplice obiettivo di dare visibilità alla qualità dell’attività didattica del singolo docente e al contempo di disseminare e condividere le buone pratiche di progetto attivate dai docenti.

Il Certificato “eTwinning School” è stato, invece, attribuito alle scuole più attive in eTwinning e virtuose nei seguenti ambiti: Pratica digitale, Pratica di eSafety, Approcci innovativi e creativi alla pedagogia, Promozione dello sviluppo professionale continuo dello staff, Promozione delle pratiche di apprendimento collaborativo con staff e studenti.

Un importante riconoscimento, quindi, per il Liceo Mazzatinti. al quale è arrivata anche la nota del Direttore Generale dell’U.S.R. Antonella Iunti che scrive: “Nel constatare il considerevole incremento del numero di Certificati di Qualità ottenuti dai docenti delle scuole umbre, dai progetti vincitori di Premi Europei e dai certificati di “Scuola eTwinning” rilasciati ad 11 scuole, si esprimono congratulazioni e ringraziamenti ai singoli docenti e alle scuole che si sono distinte per l’impegno profuso nell’attuare un insegnamento di elevata qualità a livello europeo.”