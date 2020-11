Covid: 10 morti e 660 nuovi casi in Umbria. A Gualdo Tadino altri 12 positivi e chiude anche l’asilo nido

Pubblicità

660 i nuovi casi emersi in Umbria su 4.085 tamponi analizzati e altri 10 decessi (188 complessivamente). I numeri della pandemia nella nostra regione nelle ultime 24 ore continuano ad essere piuttosto alti, anche sul fronte dei ricoveri, dove ieri sono entrati negli ospedali umbri altre 12 persone che portano il totale a 415 pazienti affetti da Covid, con 4 persone in più ricoverate in terapia intensiva per un totale di 62.

220 le guarigioni con gli attualmente positivi che si avvicinano a grandi passi ai diecimila: 9.805. Altre 485 persone sono entrate in isolamento fiduciario per un totale di 10.656.

A Gualdo Tadino si sono registrati altri 12 nuovi casi e 1 guarito, con gli attualmente positivi che arrivano a 141.

Un paziente è stato dimesso dall’ospedale dove ancora si trovano 5 gualdesi.

STOP PER UNA SETTIMANA ALL’ASILO NIDO COMUNALE – Il sindaco Massimiliano Presciutti ha comunicato la chiusura del nido d’infanzia comunale Peter Pan in quanto una cuoca è risultata positiva al coronavirus.

Da domani e per tutta la prossima settimana il primo cittadino ha disposto la chiusura della struttura in via precauzionale “a tutela della salute dei bambini, delle loro famiglie e di tutti gli operatori”, ha sottolineato.

CHIUSA ANCHE LA BASILICA DI SAN BENEDETTO – Da un paio di giorni tutte le celebrazioni religiose sono state sospese nella basilica cattedrale di San Benedetto a Gualdo Tadino. Ciò a causa della quarantena che dovranno osservare i sacerdoti della parrocchia e quelli che officiano nella stessa chiesa a seguito del positività al Covid-19 di un sacerdote che è stato ricoverato in ospedale. Non è stata comunicata la riapertura della cattedrale.