Da mercoledì 11 novembre l’Umbria diventa zona arancione

L’Umbria è stata inserita nelle regioni arancioni, quelle a medio-alta criticità. Una decisione che era nell’aria, visto l’aumento soprattutto dei ricoveri, anche in terapia intensiva.

COSA CAMBIA – Questo comporta la chiusura totale 7 giorni su 7 di bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie ma questi esercizi potranno continuare a vendere cibo da asporto dalle 5 alle 22 o consegnarlo a domicilio.

I negozi restano aperti, mentre i centri commerciali sono chiusi nei giorni festivi e pre-festivi, quando invece rimangono operativi alimentari, farmacie, parafarmacie ed edicole collocati al loro interno. “Salvi” anche parrucchieri e centri estetici.

Per quanto riguarda gli spostamenti, questi saranno consentiti solo nel comune di residenza o domicilio, salvo motivi di lavoro, di salute o di stretta necessità, con il consiglio di effettuarli solo se strettamente necessario. Il coprifuoco scatterà dalle 22 alle 5 del mattino seguente, ad eccezione anche in questo caso per chi deve muoversi per motivi di lavoro, di salute o di stretta necessità. Consentito il rientro al proprio domicilio o residenza. E’ possibile fare sport purché all’aperto e all’interno del proprio comune. Restano chiuse palestre, piscine e centri sportivi.

TESEI: “PRENDIAMO ATTO” – “Spostamento Umbria in zona arancione? Ne prendiamo atto. E’ chiaro che questo avrà ripercussioni su bar, ristoranti e su tutte quelle attività che hanno già avuto danni importanti finora – ha detto la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, a Sky Tg24 – Il governo ora deve garantire sostegno alle attività per fronteggiare la crisi. Questa non è solo un’emergenza sanitaria, ma è anche emergenza economica. Misure decreto ristoro sufficienti? Non lo so, sono misure. Ora il governo deve essere pronto ad adeguarle alla situazione”.