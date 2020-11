Hashish, eroina e senza patente. 26enne gualdese denunciato dai Carabinieri

Pubblicità

Nella serata di sabato scorso, i Carabinieri di Nocera Umbra, coadiuvati da quelli di Gualdo Tadino, nel corso di un’attività congiunta attuata sulla statale Flaminia, hanno fermato una Peugeot 208 con alla guida un 26enne gualdese, apparso subito in difficoltà e con evidenti sintomi da assunzione di droghe.

Nonostante il giovane cercasse di sviare i Carabinieri con scuse, dopo la perquisizione personale e del veicolo, i militari hanno trovato 2 grammi di hashish e una dose di eroina nella tasca dei pantaloni.

Per il giovane è scattata la segnalazione alla Prefettura di Perugia per la detenzione dei narcotici e il deferimento all’Autorità Giudiziaria in quanto si è rifiutato di sottoporsi alla verifica per la guida sotto l’effetto di sostanze. Come se non bastasse il ragazzo guidava senza patente in quanto gli era stata già revocata per aver guidato in passato sotto gli effetti di stupefacenti. Oltre la segnalazione è stato quindi anche multato di 5mila euro.

L’intensificazione dei controlli antidroga nel territorio è provata dal fatto che venerdì scorso 6 novembre i Carabinieri della Stazione di Nocera Umbra avevano proceduto alla perquisizione domiciliare a carico di un 29enne di origini tunisine residente da molti anni in Umbria. Nel corso dell’attività è stato rinvenuto, nascosto in un comodino, un “sasso” di cocaina. Il ragazzo inoltre è stato trovato in possesso di 1.800 euro in banconote di vario taglio, ritenuto denaro proveniente dall’attività illecita. La cocaina sequestrata, pari a 190 dosi, avrebbe fruttato sul mercato circa 8mila euro. Il giovane è stato tratto in arresto per le ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Oggi si è tenuta l’udienza di fronte al giudice del Tribunale di Spoleto che ha convalidato l’arresto.