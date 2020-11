A Gualdo Tadino altri 17 casi di coronavirus e 3 guariti. In Umbria 515 con un calo dei ricoverati

Pubblicità

17 nuovi casi a Gualdo Tadino e 3 guariti. Questo il bilancio nelle ultime 24 ore comunicato oggi dal sindaco Massmiliano Presciutti. Molti dei nuovi positivi, ha detto il primo cittadino, sono bambini.

Restano 5 i gualdesi in ospedale che stanno migliorando, a due dei quali è stato tolto il casco per l’ossigenazione. “Purtroppo però tra i positivi continua a crescere il numero dei bambini – ha detto Presciutti – per questo decideremo nella giornata di venerdì insieme a Preside e Asl rispetto all’opportunità della riapertura della scuola in presenza dopo avere letto attentamente gli esiti dei tamponi che abbiamo ultimato oggi su oltre 300 fra bambini, insegnanti e personale Ata”.

In Umbria sono 515 i nuovi positivi in più rispetto a ieri con 4.755 tamponi processati. La curva in questi ultimi giorni sembra appiattirsi in Umbria, ma per avere conferma di questo trend bisognerà aspettare i prossimi giorni.

I decessi purtroppo toccano un nuovo picco: 12 nelle ultime 24 ore, per un totale che arriva a 218. Sempre alto il numero dei guariti, con 309 persone che si sono messi il virus alle spalle. Gli attualmente positivi sono 10.339 (194 in più).

Scendono di 2 i ricoveri in ospedale (attualmente 427), ma crescono di altrettanti i pazienti in terapia intensiva che da 66 passano a 68. 147 in più le persone in isolamento per un totale di 11.286.