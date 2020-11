Umbria, 783 nuovi casi di coronavirus con record di tamponi. A Gualdo Tadino 9 positivi e 1 guarito

Pubblicità

Tornano a crescere notevolmente i nuovi positivi in Umbria: 783 nelle ultime 24 ore, anche se a fronte del record di tamponi processati in un giorno, ben 5.824. Ma il picco dei test non è riuscito a mantenere intorno al 10% dei giorni precedenti il rapporto tra positivi ed esami, che si è alzato al 13,44%. Come però avevamo sottolineato precedentemente, per avere un quadro chiaro sull’andamento della curva dei contagi è necessario avere i risultati di più giorni in quanto il dato odierno potrebbe anche essere frutto di un accumulo di test.

Altri 8 sono stati purtroppo i decessi di ieri, che portano il totale a 226. 325 i guariti, con 450 attualmente positivi che portano il numero complessivamente a 10.789.

Ancora in calo i ricoveri, per il secondo giorno consecutivo. Attualmente si trovano negli ospedali umbri 423 persone (4 in meno rispetto al giorno precedente), di 69 (1 in più) in terapia intensiva. In isolamento fiduciario altre 370 persone per un totale di 11.656.

A Gualdo Tadino, dove è stato completato lo screening di alunni, insegnanti e personale della scuola dell’infanzia e prima dell’Istituto Bambin Gesù e delle otto classi del Comprensivo, sono emersi altri 9 casi con una persona guarita. Gli attualmente positivi nel territorio gualdese salgono a 177, di cui 5 si trovano in ospedale.

Nella giornata di venerdì 13 novembre sindaco, Asl e dirigenti scolastici decideranno sulla ripresa o meno delle lezioni in presenza per materne ed elementari. Le scuole medie, su ordinanza della presidente della Regione, faranno didattica a distanza fino al 21 novembre.