A Gualdo Tadino 21 nuovi casi e un altro decesso. In Umbria calano gli attualmente positivi

21 nuovi positivi al coronavirus a Gualdo Tadino e una signora di 93 anni deceduta, la seconda gualdese a perdere la vita risultando positiva al Covid. Questa la situazione delle ultime 24 ore nel comune dove si sono registrate anche 3 guarigioni, con gli attualmente positivi che toccano quota 194.

A Gualdo Tadino sono state sottoposte a screening oltre 400 persone tra alunni, insegnanti e personale Ata delle scuole dell’infanzia e primarie dell’Istituto Bambin Gesù, di diverse classi del Comprensivo e del nido d’infanzia Peter Pan.

All’asilo comunale sono tutti risultati negativi e lunedì riaprirà come il Comprensivo, mentre per l’Istituto Bambin Gesù la chiusura è stata prorogata per tutta la prossima settimana stante la permanenza di positività di insegnanti e suore colpiti dal coronavirus.

Per quanto riguarda le scuole secondarie di primo e secondo grado, un’ordinanza firmata dalla presidente della Regione Donatella Tesei prevede la proroga fino al 22 novembre della didattica a distanza.

In Umbria “comincia a rallentare la crescita“ della curva del contagio. Lo hanno affermato gli esperti del nucleo epidemiologico regionale nel corso del consueto punto settimanale dedicato all’evoluzione della pandemia.

Il direttore regionale della Sanità Claudio Dario ha sottolineato che l’indice Rt “non sta peggiorando, anzi”. A suo avviso comincia a “flettere” anche la curva dei ricoveri ordinari e, seppure in maniera meno marcata, anche quella delle intensive.

I nuovi casi in regione registrati nelle ultime 24 ore sono 604 su 5.014 tamponi processati, con il tasso di positività che scende rispetto a ieri, attestandosi al 12,04% (ieri era al 13,44%). Altri 8 i decessi, che porta il totale a 234 dall’inizio della pandemia.

Boom di guarigioni, 990, in forza delle quali dopo settimane di crescita, calano di 394 gli attualmente positivi attestandosi a 10.395.

Crescono di 4 i ricoveri in ospedale, ma scende di 1 il numero di pazienti in terapia intensiva. Nei nosocomi regionali si trovano al momento 427 persone di cui 68 in terapia intensiva. Crescono di 242 gli umbri in isolamento fiduciario per un totale di 11.898.