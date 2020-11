Scuole: a Gualdo Tadino riaprono Infanzia e Primaria dell’Istituto Comprensivo “Storelli”

Pubblicità

Dopo la chiusura a Gualdo Tadino delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado e dell’asilo nido comunale “Peter Pan”, negli ultimi giorni è stato effettuato un screening con oltre 400 tamponi molecolari, che ha coinvolto tutti i bambini e gli insegnanti dell’Istituto “Bambin Gesù” e tutti i bambini, gli studenti, gli insegnanti ed il personale ATA delle classi poste in isolamento fiduciario presso l’Istituto Comprensivo “Franco Storelli”. A questi si è aggiunto, sempre attraverso l’esecuzione del tampone, anche tutto il personale dell’Asilo nido Comunale “Peter Pan”.

Lo screening è stato possibile grazie alla collaborazione dei Dirigenti Scolastici, del personale dei Servizi Territoriali della Usl Umbria 1 e in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

I risultati emersi hanno portato alla decisione della riapertura in totale sicurezza da lunedì 16 Novembre di tutti i plessi delle scuole primarie e dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo “Franco Storelli”, mentre per quanto riguarda l’Istituto “Bambin Gesù” l’attuale quadro epidemiologico riscontrato non ne consente ancora la riapertura. L’asilo nido Comunale “Peter Pan”, qualora l’esito dei tamponi lo consenta (i risultati sono attesi per il tardo pomeriggio di oggi) verrà riaperto da lunedì 16 novembre.

In un’ottica di prevenzione del diritto alla salute degli alunni, degli operatori scolastici e delle loro famiglie, l’Istituto Comprensivo ha comunque deciso di modificare l’orario di funzionamento dei plessi “Domenico Tittarelli” e “Cartiere” fino al termine dell’anno scolastico. Eccone i particolari:

“Domenico Tittarelli”:

Dal Lunedì al Giovedi: ore 7.50 – 13.15

Venerdì: ore 7.50 – 13.10

“Cartiere”:

Dal Lunedì al Giovedì: ore 7.50 – 13.20

Venerdì: ore 7,50 – 12,50

Viene quindi abolito il rientro pomeridiano del martedi e questo consentirà maggiore sicurezza anche per quanto riguarda il trasporto scolastico.

Il destino delle scuole Medie segue invece il provvedimento della Presidente della Giunta Regionale dell’Umbria Donatella Tesei, che ha prorogato la DAD fino al 21 novembre, mentre per quanto riguarda le scuole Superiori il DPCM prevede ancora la DAD per tutti.

“Ringrazio sentitamente i servizi territoriali della Usl Umbria 1 ed i Dirigenti Scolastici – ha dichiarato oggi il sindaco di Gualdo Tadino Presciutti – con i quali in questo difficile momento abbiamo messo in campo un’azione sinergica che ci ha consentito uno screening massiccio su buona parte della nostra popolazione scolastica. Un vero e proprio esempio di virtuosità che può diventare un modello da seguire anche per situazioni analoghe in altre città dell’Umbria e non solo”.