Sindacati, presidio per l’ ex ospedale Calai di Gualdo Tadino

A 12 anni dalla chiusura dell’ex ospedale Calai di Gualdo Tadino, le sigle dei principali sindacati italiani, CGIL, CISL e UIL si ritroveranno lunedì 16 novembre presso il piazzale della ex struttura ospedaliera.

Lo scopo è quello di sensibilizzare la politica e l’opinione pubblica per chiedere la definizione delle risorse e del progetto esecutivo per realizzare la Casa della Salute.

L’appuntamento per CGIL, CISL, UIL e i sindacati dei pensionati SPI CGIL, FNP CISL e UILP UIL è dalle 10.30 alle 12.30.