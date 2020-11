579 nuovi contagi in Umbria, stabili i ricoveri. A Gualdo Tadino altri 11 casi e oltre 200 attualmente positivi

Pubblicità

579 nuovi contagi al coronavirus sono stati accertati in Umbria nelle ultime 24 ore, su 4.699 tamponi analizzati. 8 i decessi di persone residenti nei comuni di Spoleto (2), Gubbio, Assisi, Corciano, Giano dell’Umbria, Narni e fuori regione per un totale che sale a 242.

Situazione stazionaria negli ospedali, con 2 nuovi ricoveri (totale 429) con nessuna variazione in terapia intensiva dove si trovano 68 pazienti. Dopo i quasi mille guariti di ieri, questa mattina le guarigioni riscontrate sono state 185. Gli attualmente positivi sono quindi 386 in più, per un totale di 10.781.

A Gualdo Tadino altri 11 nuovi positivi e 2 guariti nelle ultime 24 ore con gli attualmente positivi che sfondano quota duecento, con 203 gualdesi attualmente alle prese con il virus.