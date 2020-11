Spostamenti consentiti da Fossato di Vico a Gualdo Tadino

Pubblicità

La Prefettura ha chiarito la possibilità di potersi spostare in altro comune, in particolare Gualdo Tadino, per i cittadini di Fossato di Vico.

A causa infatti dell’impossibilità di poter agevolmente reperire i beni di prima necessità sul territorio comunale, che in questi giorni si vede privato anche di uno dei suoi supermercati, in ristrutturazione, i fossatani potranno usufruire degli esercizi commerciali del limitrofo comune di Gualdo Tadino.

Resta comunque ferma la regola, così ribadisce anche il comunicato, che gli spostamenti dovranno essere ridotti all’indispensabile.