657 nuovi casi di coronavirus in Umbria. A Gualdo Tadino altri 9 positivi e 8 guariti

Pubblicità

Nelle ultime 24 ore sono 657 i nuovi casi di coronavirus in Umbria su 4.329 tamponi processati, con il tasso di positività che si alza al 15% (ieri era il 12%). 11 i decessi, che portano il totale a 253. Tornano a crescere le guarigioni, 327, con gli attualmente positivi che arrivano a 11.100, 319 in più rispetto al giorno precedente.

8 ricoverati in più negli ospedali umbri, per un totale di 437, di cui 71 (3 in più) si trovano in terapia intensiva. Calano di 558 le persone in isolamento, attualmente sono 12.451.

A Gualdo Tadino nelle ultime 24 ore si sono registrati 9 nuovi positivi con 8 guariti, il numero più alto dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi nel territorio gualdese salgono a 204.