Addio a suor Imelda, era stata colpita dal Covid. In Umbria 283 nuovi casi con pochi tamponi

Pubblicità

Una delle suore dell’Istituto Bambin Gesù colpite dal Covid non ce l’ha fatta e questa mattina è venuta a mancare Suor Imelda, 95 anni. La religiosa non era ricoverata in ospedale e si trovava in convento.

“Ci ha lasciato Suor Imelda: ci stringiamo in un grande virtuale abbraccio a tutte le consorelle del Bambin Gesù che con grande fede e forza stanno, insieme a tutti noi, affrontando questo difficile periodo”, ha detto il sindaco Massimiliano Presciutti.

E’ il terzo decesso che si è verificato in questa seconda ondata nel comune di Gualdo Tadino, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 10 nuovi casi di positività e 4 guariti. Gli attualmente positivi gualdesi salgono a 209.

In Umbria sono 283 i nuovi positivi al coronavirus a fronte di 755 tamponi. Come in ogni giornata festiva il numero di test si abbassa moltissimo, facendo impennare la percentuale di positivi (37,48% contro il 15,17% del giorno precedente).

Altri 9 i decessi con Covid nella giornata di ieri (non è stato ancora rilevato dalla dashbord regionale quello della suora dell’istituto gualdese) di persone residenti nei comuni di Amelia, Bastia Umbra, Cannara, Citerna, Gubbio, Magione, Montefalco, Spoleto e Terni. Il numero complessivo sale a 262.

130 i guariti nelle ultime 24 ore, con gli attualmente positivi che aumentano di 144 e sono complessivamente 11.244. 10 in più i ricoverati negli ospedali che al momento accolgono 447 pazienti Covid dei quali 72 (1 in più) si trovano in terapia intensiva. In isolamento fiduciario altre 89 persone per un totale di 12.540.