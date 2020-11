Pubblicità

In Umbria cala drasticamente la percentuale di positivi sui tamponi effettuati. Dal 37,48% di lunedì (anche se i dati dei giorni festivi fanno quasi sempre innalzare questi numeri) si è passati al 6,26% di oggi, dato comunque di molto inferiore anche a quello dei giorni passati. Infatti sono 351 i nuovi casi di coronavirus riscontrati in Umbria nelle ultime 24 ore a fronte di 5.603 tamponi esaminati. Alto il numero di guariti, 333, anche se purtroppo si sono verificati altri 13 decessi, che porta il totale a 275.

In calo anche i ricoveri Covid, sia di pazienti nei reparti malattie infettive che in terapia intensiva. 9 persone in meno in ospedale, ne rimangono 438, di cui 2 in meno in terapia intensiva, la cui occupazione scende a 70. Diminuiscono di 186 anche gli isolamenti fiduciari, con 12.354 umbri attualmente alle prese con questo provvedimento.

Buone notizie anche da Gualdo Tadino, dove le guarigioni superano i nuovi contagi. 11 persone si sono messe alle spalle il virus, mentre altre 7 lo hanno contratto. Gli attualmente positivi gualdesi scendono quindi a 205.