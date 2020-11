Coronavirus, 501 nuovi casi in Umbria e 11 decessi. A Gualdo Tadino altri 11 positivi e 6 guariti

Pubblicità

501 nuovi casi di coronavirus in Umbria nelle ultime 24 ore con 4.700 tamponi esaminati. La percentuale di positività torna un po’ a risalire, attestandosi al 10,65% (ieri era del 6,26%). 460 le guarigioni ma altri 11 decessi, che portano il totale a 286. Gli attualmente positivi aumentano di 30 e arrivano a 11.279 persone colpite dal virus.

Dopo il calo di ieri, tornano a salire i ricoveri: 6 in più i pazienti negli ospedali umbri, per un totale di 444, con un aumento di ingressi anche nelle terapie intensive: 75 (5 in più).

A Gualdo Tadino il sindaco Presciutti ha comunicato la positività di altre 11 persone e la guarigione di 6, con gli attualmente positivi presenti nel territorio comunale che salgono a 210.