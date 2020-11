Padule, un camion finisce fuori strada: chiusa temporaneamente la Pian d’Assino

Pubblicità

La strada statale 219 “di Gubbio e Pian d’Assino” è temporaneamente chiusa in località Padule in direzione Gubbio, a causa di un incidente. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, si è verificato intorno alle 13,30 e ha riguardato un mezzo pesante che è uscito di strada senza coinvolgere altri veicoli.

Il camionista, uno straniero del Nord Europa, probabilmente in seguito a una manovra errata all’altezza dello svincolo di Padule, è finito fuori strada. Sul posto sono intervenuti carabinieri e Vigili del Fuoco di Gubbio che, con l’ausilio di una gru, hanno recuperato il mezzo pesante.

Il conducente è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno condotto per accertamenti all’ospedale di Branca, ma non dovrebbe aver riportato gravi conseguenze.