556 nuovi positivi al coronavirus in Umbria e 7 decessi. A Gualdo Tadino 10 casi e 4 guariti

556 i nuovi positivi al coronavirus in Umbria nelle ultime 24 ore su 5.509 tamponi esaminati. Il tasso di positività si attesta ancora intorno al 10%, in linea con quello di ieri. Purtroppo si sono verificati altri 7 decessi di persone residenti nei comuni di Gubbio, Perugia, Campello sul Clitunno, Foligno, Marsciano, Otricoli e fuori regione, con il totale che arriva a 293 morti con Covid-19.

Ancora alto il numero dei guariti, 438. Gli attualmente positivi aumentano di 111, con complessivi 11.390 umbri alle prese con il virus.

Aumentano di 2 i ricoveri in ospedale, per un totale di 446, dei quali 76 (1 in più) si trovano in terapia intensiva, con una percentuale di occupazione del 58%, con l’epidemia che vive “una fase di rallentamento ma non di inversione“, come sottolineato dai responsabili della Regione nella consueta videoconferenza stampa di aggiornamento settimanale.

A Gualdo Tadino altri 10 nuovi casi e 4 guariti, con 216 gualdesi attualmente positivi. Intanto Suor Maria Pamela, coordinatrice dell’Istituto Bambin Gesù, è stata dimessa dall’ospedale e ha fatto rientro in convento per completare la guarigione. Lo ha comunicato il sindaco Massimiliano Presciutti.