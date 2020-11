Bando per lo sviluppo dei territori rurali, ecco come partecipare

Pubblicità

L’amministrazione comunale di Gualdo Tadino intende partecipare al bando della Regione Umbria riguardante la concessione di aiuti per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo che ha la finalità di sviluppare le potenzialità dei territori rurali dell’Umbria.

I beneficiari sono composti da almeno un Comune in partenariato con uno o più soggetti privati e/o pubblici.

Possono partecipare al partenariato, unitamente al Comune di Gualdo Tadino, soggetti privati (con almeno una sede operativa sul territorio regionale), individuabili tra:

– imprese agricole;

– agroalimentari e forestali singole o associate;

– associazioni che svolgono attività nell’ambito della promozione, della ricerca e dell’innovazione, finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo primario (escluse le associazioni di tipo sindacale e di categoria);

– PMI artigiane, turistiche e culturali, di comunicazione e marketing territoriale in forma singola o associata;

– associazioni culturali, ricreative e sportive non a scopo di lucro e altri soggetti privati attivi nella progettazione e nella realizzazione di interventi di promozione territoriale.

L’avviso e la documentazione per la raccolta delle manifestazioni di interesse è scaricabile dal link: https://comune.tadino.it/bando-per-il-sostegno-per-strategie-di-sviluppo-locale-di-tipo-non-partecipativo/

La scadenza è fissata per il 26/11/2020.

“Questo non è altro che il primo passo – ha sottolineato l’assessore al commercio Stefano Franceschini – per dare uno slancio vitale al settore dell’agricoltura di qualità e ai prodotti di eccellenza del nostro territorio. Auspichiamo dunque una grande partecipazione e la presenza di attività extra-agricole (come ad esempio ceramica e altri settori) e associazioni che possano supportare questo progetto”.