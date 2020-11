Covid, 400 nuovi casi e 10 decessi in Umbria. Stabili tasso di positività, ricoveri e terapie intensive

Pubblicità

400 nuovi casi di coronavirus in Umbria nelle ultime 24 ore su 4.641 tamponi esaminati. La percentuale di positivi rimane stabile rispetto al giorno precedente all’8,61%. Altri 10 i decessi, con il totale che sale a 333.

241 i guariti, con gli attualmente positivi che aumentano di 149 attestandosi a 11.577. In diminuzione i ricoverati in ospedale: 3 in meno per un totale di 444 di cui 75 (invariato) che si trovano in terapia intensiva. Una persona in più in isolamento fiduciario per complessive 12.159 umbri raggiunti dal provvedimento.

A Gualdo Tadino nelle ultime 24 ore sono emersi 5 nuovi positivi con 4 guarigioni. Gli attualmente positivi gualdesi sono 214.