Coronavirus: quasi 1.200 guariti in Umbria, 4 decessi

1.195 guariti in un solo giorno in Umbria, un record per la nostra regione, a fronte di 105 positivi anche se, come ogni lunedì, a fronte di un numero esiguo di tamponi: 448. Nei giorni festivi, infatti, vengono esaminati solo test di sintomatici o di persone che necessitano del ricovero in ospedale anche per altri motivi. Un dato, quello pubblicato oggi dalla dashboard regionale, che comunque evidenzia una percentuale di positivi (23,4%) più bassa rispetto a quella di lunedì scorso.

Altri quattro i decessi, di persone residenti nei comuni di Assisi, Massa Martana, Narni e Perugia, con il totale che arriva a 337.

Calano notevolmente gli attualmente positivi (-1.094) che scendono a 10.483. Aumentano invece i ricoveri in ospedale: 7 in più con il numero complessivo che arriva a 451 con una crescita anche di pazienti in terapia intensiva, 3 in più rispetto al giorno precedente con attualmente 78 persone presenti in questi reparti.

Anche a Gualdo Tadino numero alto di guarigioni nelle ultime 24 ore: 10 persone si sono messe alle spalle il virus a fronte di un solo nuovo caso. Gli attualmente positivi nel comune scendono quindi a 210.