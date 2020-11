Coronavirus, in Umbria i guariti quasi il doppio dei nuovi positivi. Gualdo Tadino scende sotto i 200 casi

Pubblicità

386 nuovi positivi in Umbria al coronavirus (su 4.331 tamponi esaminati) e 638 guariti. Prosegue nella nostra regione il trend che vede molte più guarigioni rispetto ai nuovi casi, con gli attualmente positivi che scendono sotto quota 10.000. Sono infatti 260 in meno rispetto al giorno precedente, attestandosi a 9.937. A questo numero purtroppo contribuiscono anche 8 nuovi decessi nelle ultime 24 ore, con il totale delle vittime che sale a 355.

Buone notizie anche dagli ospedali, che per il secondo giorno consecutivo vedono diminuire i degenti positivi al Covid e contemporaneamente allentarsi la pressione sulle terapie intensive. 10 in meno le presenze nei reparti, per un totale di 432, e 2 persone in meno in terapia intensiva, dove si trovano al momento 70 pazienti.

Scendono anche le persone in isolamento fiduciario: 364 in meno per un totale di 11.424.

A Gualdo Tadino ancora una giornata con più guarigioni rispetto ai nuovi positivi, che comunque tornano a crescere. Sono 8 i casi riscontrati nelle ultime 24 ore a fronte di 9 guariti. In base a questi dati, scendono sotto quota 200 gli attualmente positivi gualdesi, con 199 casi al momento presenti nel territorio.