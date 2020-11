Umbria e Gualdo Tadino boom di guariti, ma in regione si piangono altri 14 morti

Pubblicità

Tanti guariti in Umbria nelle ultime 24 ore, ma ancora molti decessi. 14 le vittime con Covid nella nostra regione, che portano il totale a 369: 4 di Foligno, 2 di Perugia, Terni e Orvieto, una Narni, Deruta, San Giustino e di fuori regione. 832 i guariti con 343 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, a fronte di 4.791 tamponi esaminati.

Si abbassa la percentuale di positività, che scende dall’8,91% di ieri al 7,15% di oggi. Calano sensibilmente anche gli attualmente positivi (-503), i quali si attestano oggi a 9.434.

Continua ad allentarsi anche la pressione sugli ospedali che vedono 14 pazienti in meno nei reparti Covid, che attualmente ospitano 418 ricoverati, di cui 68 (-2) in terapia intensiva. Prosegue il calo anche degli isolamenti fiduciari con 517 persone in meno rispetto a ieri: attualmente sono sottoposti a questo provvedimento 10.907 umbri.

Anche a Gualdo Tadino boom di guarigioni, ben 36 nelle ultime 24 ore con 4 nuovi casi. Tra coloro che si sono messi il virus alle spalle tutte le suore dell’Istituto Bambin Gesù, risultate negative all’ultimo tampone. Gli attualmente positivi residenti nel territorio gualdese scendono così a 167.