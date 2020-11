Positivi ancora in discesa in Umbria e a Gualdo Tadino dove una classe finisce in quarantena

Pubblicità

Prosegue il calo dei positivi in Umbria: quasi tremila in meno in una settimana. Nelle ultime 24 ore sono 348 i nuovi casi di coronavirus su 4.262 tamponi esaminati. La percentuale di positività si rialza leggermente all’8,20% contro il 6,59% del giorno precedente. Altri 6 i decessi che si sono verificati, che porta il totale a 389. Sono 397 in meno gli attualmente positivi umbri, che si attestano oggi a 8.653.

Situazione stabile negli ospedali, nei quali i pazienti Covid rimangono 416 con 2 persone in più in terapia intensiva, che salgono a 64. Scendono le persone in isolamento fiduciario: 363 in meno per un totale di 10.217.

A Gualdo Tadino altro boom di guariti: 24 tra venerdì e sabato mattina, con 2 nuovi casi. Uno di questi però riguarda un bambino (asintomatico) che frequenta la scuola primaria di Cartiere. Per le disposizioni in vigore, tutta la classe e gli insegnanti sono stati messi in isolamento fiduciario. Sanificati i locali dell’istituto, dove lunedì le lezioni si svolgeranno regolarmente. Lo ha comunicato il sindaco Massimiliano Presciutti. Gli attualmente positivi presenti nel territorio gualdese scendono a 131 (una settimana fa erano 213).