68 nuovi casi di coronavirus in Umbria su 480 tamponi. Sempre alto il numero dei decessi

Come ogni domenica, calano sensibilmente i nuovi casi di coronavirus in Umbria: 68 quelli emersi nelle ultime 24 ore su 480 tamponi processati. Di rilevante c’è la netta diminuzione del tasso di positività rispetto ai precedenti lunedì: oggi è del 14,16% (due settimane fa era più del 30%).

263 i guariti, ma anche altri 13 decessi, che portano il totale a superare i 400 morti con Covid in Umbria (407 il dato aggiornato ad oggi). Scendono a 8.235 gli attualmente positivi (-208) nella nostra regione.

Tornano invece a crescere i ricoveri in ospedale: 11 in più nelle ultime 24 ore, per un totale di 432, anche se le terapie intensive rimangono stabili a 65. Nuova flessione (-258) delle persone in isolamento fiduciario: ad oggi sono 9.712.

A Gualdo Tadino nelle ultime 24 ore si sono registrati 3 nuovi casi e 5 guarigioni. Gli attualmente positivi gualdesi scendono a 118.