L’Istituto Casimiri presenta la propria offerta formativa

Pubblicità

In occasione dell’avvio dell’attività di orientamento rivolta agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, l’Istituto di istruzione superiore “Raffaele Casimiri” di Gualdo Tadino organizza per giovedì 3 dicembre alle ore 18 una conferenza stampa in modalità a distanza per presentare la propria offerta formativa.

Tale evento, a cui parteciperanno la dirigente scolastica, Sabrina Antonelli, il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti e l’assessore alla scuola Barbara Bucari, nonché i docenti dell’istituto referenti per le attività di orientamento, continuità e comunicazione esterna, offrirà una panoramica sull’attuale offerta formativa del polo scolastico gualdese, considerandone storia e prospettive di sviluppo.

Il programma prevede il saluto del sindaco, cui seguirà l’intervento della professoressa Maria Cristina Anderlini, referente Comunicazione, sui 60 anni di storia dell’Istituto Casimiri. La dirigente Sabrina Antonelli illustrerà l’offerta formativa e il professor Francesco Nardi, referente dell’offerta formativa, evidenzierà le attività di orientamento in tempo di Covid. Concluderà la conferenza stampa l’assessore Barbara Bucari che parlerà di prospettive e progetti per l’offerta formativa territoriale.