PD: “Nel nome di Rolando Pinacoli, che esca una voce unica dal consiglio comunale”

Il Partito Democratico ricorda, a sedici anni esatti dalla scomparsa, la figura del sindaco Rolando Pinacoli e lo fa legandola alla vicenda del recupero dell’ex ospedale Calai.

“Sarà un caso ma proprio oggi, giornata in cui ricorre il sedicesimo anno dalla morte del compianto sindaco Pinacoli – si legge nella nota stampa del PD – in consiglio comunale si parlerà dell’ospedale Calai e del suo futuro. Vogliamo quindi ricordare l’azione che Rolando Pinacoli ha portato avanti per la sanità di Gualdo Tadino, del comprensorio eugubino gualdese e non solo. Lo vogliamo ricordare quel giorno dell’ottobre 2004, pochi giorni prima della sua scomparsa, in occasione della posa della prima pietra del nuovo ospedale di Branca, che si può definire una sua creatura. Vogliamo ricordare il messaggio che ha dato in quel giorno con la sua presenza. Con il corpo già minato dalla malattia, che non ha frenato la sua voglia di esserci, ribadì il grande sacrificio fatto da questo territorio, con la chiusura di due ospedali, ma anche il grande progetto che iniziava quel giorno con la realizzazione del nosocomio di Branca. Una pietra fondamentale nella sanità non solo del comprensorio eugubino gualdese, ma anche del resto dell’Umbria e delle vicine Marche, come testimoniano i numeri degli accessi alla struttura sanitaria di Branca”.

Per il Partito Democratico questo territorio “ha dato molto alla sanità umbra ed è ora che riceva le giuste risposte, a iniziare dal riutilizzo dei due ospedali di Gualdo e di Gubbio”.

“Per quanto riguarda il Calai è il momento di avere risposte concrete sul suo recupero. I fondi ci sono, a iniziare dai 30 milioni stanziati dal governo nazionale per l’Umbria, nell’emergenza Covid-19. Le idee anche. Si tratta di tradurre in fatti i tanti progetti. L’auspicio è che oggi dal consiglio comunale esca una voce unica della città e che a Perugia si ascolti questo messaggio per dare risposte a un territorio già duramente provato e sul quale l’emergenza sanitaria rischia di dare un ulteriore colpo, forse definitivo”.