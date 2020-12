Covid: forte diminuzione di positivi in Umbria, ma altri 8 decessi. A Gualdo Tadino nessun nuovo caso

Pubblicità

144 nuovi positivi al coronavirus in Umbria nelle ultime 24 ore con 4.376 tamponi esaminati. Crolla la percentuale di positività, scendendo al 3,29%, meno della metà di quelle registrate nei giorni scorsi, lunedì a parte quando è stata del 14,16%, sensibilmente più alta come ogni inizio settimana. Di contro sono numerose le guarigioni, 691, come ancora alti sono purtroppo i decessi con Covid-19: 8 persone sono morte portando il totale a 415. Calano di molto (-555) gli attualmente positivi, che scendono a 7.680.

Dopo il rialzo di ieri, tornano a scendere i ricoveri negli ospedali umbri: 6 in meno con 426 pazienti che si trovano attualmente nei reparti Covid, di 64 (1 in meno) in terapia intensiva. Flessione anche degli isolamenti fiduciari, 440 in meno, con 9.272 umbri ancora alle prese con questo provvedimento.

A Gualdo Tadino dopo diversi giorni non si sono registrati nuovi casi di coronavirus, ma invece sono 5 i guariti, che fanno scendere a 113 gli attualmente positivi presenti nel territorio comunale.