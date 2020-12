Umbria, positivi in netta diminuzione. Gualdo Tadino torna a due cifre

Pubblicità

278 nuovi casi di coronavirus in Umbria nelle ultime 24 ore su 4.015 tamponi processati e 865 guariti. Risale un po’ la percentuale di positivi (6,92% contro il 3,29% del giorno precedente), ma la tendenza rimane buona, con molte più guarigioni rispetto ai nuovi casi. La nota triste, purtroppo, rimangono i decessi quotidiani: altre 10 persone sono morte con Covid-19 con il totale che sale a 425. 597 in meno gli attualmente positivi, che in Umbria rimangono 7.083.

Buone notizie anche dagli ospedali umbri che ad oggi ospitano 21 pazienti in meno affetti da Covid (al momento sono ricoverate 405 persone), di cui 62 (2 in meno) si trovano in terapia intensiva. Sempre meno umbri sono interessati dal provvedimento di isolamento fiduciario. Sono uscite dalla misura 584 persone, ne rimangono 8.688.

A Gualdo Tadino tornano a due cifre gli attualmente positivi. Il 6 novembre scorso erano stati superati i cento casi e dopo 26 giorni, con 26 guariti e 4 nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, i gualdesi al momento alle prese con il virus sono 89.