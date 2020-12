Clip Up Stories, online le voci dello storico locale gualdese

Pubblicità

Una rassegna di interviste ai gestori dello storico locale gualdese Clip Up. Da martedì le Clip Up Stories saranno online sulla pagina Facebook dell’associazione culturale Clip Up Your Mind e con esse si potranno ripercorrere tutte le tappe del locale, dall’apertura negli anni ’70 fino alla sua ultima stagione dei primi anni 2000.

“Per come si stavano amministrando le cose in città eravamo rassegnati a dover desistere al fatto che più nulla si sarebbe organizzato – dicono dall’associazione culturale – Eravamo comunque sicuri di aver lasciato un ricordo di impegno passionale e di condivisione delle idee a tutti i nostri consociati e alla cittadinanza che ha partecipato ai nostri eventi, come prova del nostro impegno nel rivitalizzare socialmente e culturalmente la nostra Gualdo. Alle memorie, infatti, abbiamo deciso di appellarci per realizzare la nostra ultima iniziativa. In questo periodo infame che inchioda le possibilità di relazione davanti a un freddo dispositivo elettronico, si è ritenuto giusto presentare un progetto, da tempo relegato tra i lavori ormai inutili per un fine irraggiungibile, che racconta la storia del Clip Up e dei suoi promotori”.

Con le testimonianze di chi ha avuto in gestione il locale, da martedì 8 dicembre ecco quindi Clip Up Stories. “Parleremo con chi di fatto ha contribuito alla sua prima apertura negli anni settanta, e con chi, gestendolo negli anni duemila, ha salutato forse per sempre l’esistenza di uno storico luogo d’incontro messo a disposizione dei giovani per i giovani. Non ambizione commerciale, ma impeto formativo quanto educativo. Veicolo di una espressione creativa che provenga dal basso dando la possibilità a tutti di manifestarsi nella società”.