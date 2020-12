Covid, in Umbria calano anche i ricoveri ma altri 15 decessi. Casi in risalita a Gualdo Tadino

Pubblicità

286 nuovi casi di coronavirus in Umbria nelle ultime 24 ore emersi su 3.508 tamponi processati. Risale leggermente la percentuale di positività, attestandosi all’8,15% (6,92% il giorno precedente. 592 i guariti.

Purtroppo è sempre molto alto il numero di decessi che ogni giorno si verificano in Umbria di persone positive al Covid. Tra ieri e questa mattina sono morte altre 15 persone con il totale che sale a 440. Scendono di 321 gli attualmente positivi, che si attestano a 6.762.

Ancora in diminuzione le persone ricoverate in ospedale, che scendono sotto i 400 con 399 pazienti che si trovano nei reparti Covid dei nosocomi umbri, 6 in meno rispetto al giorno precedente. 8 in meno sono in terapia intensiva, reparti che ospitano ancora 54 persone.

Diminuiscono anche oggi gli isolamenti fiduciari: 303 in meno, con 8.385 persone raggiunte dal provvedimento.

A Gualdo Tadino tornano a risalire i contagi: 9 in più nelle 24 ore, ma anche altri 25 guariti. Gli attualmente positivi scendono così a 73.